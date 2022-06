Biasin sicuro: “Il Milan ha strameritato lo scudetto per un motivo!”

Il Milan ha vinto lo scudetto all’ultima giornata grazie alla vittoria per 0-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato ai microfoni di Spazio Inter ed ha raccontato perché secondo lui il Milan ha vinto lo scudetto. Inoltre ha detto che i rossoneri hanno vinto meritatamente. Queste le sue parole.

“Il Milan si è strameritato lo scudetto, perché soprattutto nel finale ha avuto maggiore continuità, nonostante le premesse di inizio stagione. L’unica vera mancanza dell’Inter è stata quella di non aver ragionato su un vice Brozovic: ha giocato quasi sempre, ma ha saltato 4/5 partite, di cui 3 in campionato, e proprio in quelle 3 la squadra ha fatto 2 punti su 9. Quei 7 punti sono stati decisivi per lo scudetto. Inzaghi in quel caso ha provato delle alternative tra i giocatori, forse avrebbe dovuto pensare anche a delle alternative tattiche. Ora, non a caso, l’Inter valuta Asllani per sostituire Brozovic“.