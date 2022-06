Tra i migliori talenti della Primavera del Milan: a un passo la cessione in Serie B

Quattro anni dopo, il Bari è tornato in Serie B. Il club di De Laurentiis – che però dovrà presto cederlo per la questione delle multiproprietà – si prepara così a tornare protagonista nel campionato cadetto, sognando la Serie A.

Proprio per questo, la società sta tenendo d’occhio diversi profili per rinforzare la rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la difesa i pugliesi avrebbero messo nel mirino Marco Bosisio, giovane centrale del Milan, protagonista quest’anno nel campionato Primavera.

Bosisio Milan Primavera

Bosisio, classe 2002, ha collezionato quest’anno 24 presenze (arricchite anche da un gol) in Under 19, oltre alle 3 partite disputate anche in Youth League. È stato un punto fermo della squadra di mister Giunti prima, e di mister Terni poi, formando insieme a Stanga una solida coppia difensiva.

Adesso però il rossonero, che ad aprile ha compiuto 20 anni, saluterà la squadra che lo ha cresciuto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan ha deciso di non puntare su di lui per il futuro: il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato. Bosisio diventerà quindi un nuovo giocatore del Bari a parametro zero.