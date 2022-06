Calciomercato, Botman si allontana: due alternative in caso di fumata nera

Dopo le ultime notizie che vedono Sven Botman vicino al Newcastle United, il Milan vorrebbe Gleison Bremer del Torino.

Infatti stando a quanto riportato da Tuttosport, il Milan valuta l’idea del brasiliano per la sua conoscenza del campionato e per la sua giovane età.

Gleison Bremer ha sbalordito tutta Europa in questa stagione riuscendo a fermare i migliori attaccanti di Serie A senza troppe difficoltà ed è stato nominato miglior difensore dell’anno.

Sul giocatore ci sarebbe già l’interesse del Tottenham e dell‘Inter.

La squadra nerazzurra infatti sicuramente perderà uno dei suoi difensori in questa stagione.

Bremer Milan Botman

Il giocatore inoltre ha anche il fiuto per il goal, in questa stagione per lui 3 goal.

Inoltre vi è un’altra possibilità, cioè l’acquisto di un giovane per confermare la coppia Kalulu–Tomori aspettando il ritorno di Simon Kjaer.

Ciò consentirebbe di risparmiare la somma destinata a Botman/Bremer per un altro ruolo come il trequartista o l’ala destra, dove vi è più bisogno di innesti.

Giacomo Pio Impastato