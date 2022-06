Sei qui: Home » News » Niente Botman, il Milan cerca un altro difensore in Serie A: costa 15 milioni

Non ha perso tempo il Milan che, dopo la vittoria dello scudetto, si è subito buttato a capofitto sul calciomercato in vista della prossima stagione, al via sabato 13 agosto.

Da settimane principale obiettivo per la retroguardia dei rossoneri, Sven Botman, difensore del Lille, è adesso ad un passo dal trasferimento al Newcastle.

Nonostante avesse espresso la sua preferenza per il Diavolo, che avrebbe però dovuto sborsare una cifra considerevole per lui, l’olandese ha deciso alla fine di sposare la causa del club inglese, deviando così i piani di Maldini e Massara.

Theate Calciomercato Milan

IL NUOVO OBIETTIVO

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, come si legge su TuttoBolognaWeb, il Milan avrebbe tuttavia già individuato una possibile alternativa a Botman.

Si tratterebbe di Arthur Theate, difensore del Bologna e della nazionale belga, che negli ultimi giorni ha rassicurato il club sulla volontà di restare.

Nelle ultime ore, però, pare il giocatore sia finito nei radar dei rossoneri, che per ora non hanno avanzato ufficialmente alcuna offerta ai rossoblu, ma non è da escludere che possano farlo già a partire dai prossimi giorni.

Gabriella Ricci