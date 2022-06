Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Botman: la richiesta del Lille

Il Milan vuole confermare l’ottima annata di quest’anno che ha visto i rossoneri trionfare in Serie A grazie all’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza, da Pioli e dai giocatori.

Per questo motivo i rossoneri, freschi del cambio di proprietà, hanno già messo sulla lista dei possibili obiettivi alcuni giocatori per rinforzare una rosa che non dovrebbe variare troppo nell’undici titolare.

Tra i giocatori osservati con più attenzione, due giocano in Francia, nel Lille. Il primo è un centrocampista e raccoglierebbe l’eredità lasciata da Franck Kessié: Renato Sanches.

Botman Milan Lille Newcastle

Il secondo è il difensore olandese Sven Botman, che arriverebbe per rinforzare l’ottimo reparto costruito sulla coppia Tomori-Kjaer e che, dopo l’infortunio del danese, è stata formata da Tomori e Kalulu.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, proprio sul difensore olandese ci sarebbe momentaneamente una fase di stallo dovuta alle richieste del Lille giudicate troppo alte dalla dirigenza rossonera.

Il club francese chiede 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra che né Milan né Newcastle, altro club interessato al giocatore, sarebbero disposti a spendere.