Calciomercato Milan, Maldini preoccupato: una squadra rilancia per Botman!

Dopo il cambio di proprietà con l’arrivo di Redbird, in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, il Milan continua a lavorare sul mercato.

Se da un lato per Renato Sanches sembra ormai tutto fatto, con i rossoneri pronti a pagare 18 milioni di euro per il suo cartellino, dall’altro resta ancora incerto il futuro di Botman.

Il Milan ha un accordo con il difensore già da tempo, non c’è ancora, invece, quello con il Lille. Non mancano le squadre interessate, pronte ad avventarsi sul giocatore in caso di mancata chiusura con i rossoneri.

Il Newcastle, in particolare, non si è mai arreso. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il club inglese sarebbe in contatto con il Lille per cercare un accordo. L’offerta sarebbe leggermente più alta di quella del Milan (circa 35 milioni di euro), ma l’operazione resta difficile proprio per via delle intenzioni di Botman, che aspetta solo la chiamata di Maldini.

A tal proposito, il giornalista Luke Edwards ha precisato che “questo non significa che Botman firmerà sicuramente. Ciò significa che l’affare sembra più probabile di quanto non sia stato per un po’. E il budget viene aumentato pagando a rate. Il che significa che gli accordi sono complicati e difficili da concludere“.