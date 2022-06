Botman vuole il Milan, il Newcastle si defila? Proposto un altro difensore

Archiviata una stagione, è già tempo di pensare alla prossima.

Non perde tempo il Milan che, dopo la vittoria dello scudetto, ha dato il via ad un infuocata sessione di calciomercato, piazzando già il primo colpo con l’arrivo ormai certo di Divock Origi, atteso a Milano in settimana per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

OBIETTIVO DIFENSORE

Per un difensore che va, ce n’è uno che viene.

Con la partenza di Alessio Romagnoli, che lascerà i rossoneri a zero per approdare a Roma sponda Lazio, Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli un centrale da inserire nella retroguardia, e i due nomi accostati al club sono quelli di Bremer del Torino e Botman del Lille.

Botman Calciomercato Milan

Se il brasiliano sembra allontanarsi troppo, lo stesso non si può dire dell’olandese, finito però anche nel mirino di Newcastle e Paris Saint-Germain.

LE ULTIME

Tuttavia, stando a quanto riportato dal portale inglese The Mirror, Botman ha fatto sapere al suo entourage di avere una preferenza.

La volontà del giovane difensore è quella di approdare al Milan, costringendo così i Magpies a cambiare strategia sul mercato: nelle ultime ore, infatti, è stato proposto al club di ingaggiare Eric Bailly, centrale del Manchester United e della nazionale ivoriana.

Gabriella Ricci