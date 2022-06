Brahim Diaz ancora con la maglia n.10? La decisione del Milan!

L’inizio stagione di Brahim Diaz aveva fatto ben sperare tutto il popolo rossonero. Poi, però, col passare delle giornate è pian piano uscito dai radar di Pioli, che nel finale di stagione gli ha spesso preferito uno tra Kessie e Krunic in quel ruolo.

Nonostante prestazioni altalenanti, Tuttosport in mattinata ha confermato che anche per il prossimo anno sarà lui a vestire la maglia più prestigiosa per un club, la n.10.

BrahimDiaz Milan Maglia

La società ha ancora piena fiducia nel giovane talento spagnolo. Questa per lui potrebbe rappresentare la stagione del riscatto, la stagione della definitiva consacrazione.

In ballo tra l’altro c’è ancora il suo riscatto dal Real Madrid, fissato a 18 milioni. Il club spagnolo però avrà l’ultima carta da giocarsi, con il controriscatto fissato a 25 milioni.

Il suo futuro dunque è ancora tutto da decidere. Dipenderà esclusivamente da lui e dalle sue giocate. Se dovesse ripetere una stagione del genere, il suo riscatto allora sarà molto in dubbio: la speranza è che possa ritrovare fin da subito forma fisica e costanza di prestazioni.