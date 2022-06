Bremer fa chiarezza sul suo futuro: “È solo questione di tempo!”

Gleison Bremer è uno dei nomi più caldi di questa estate di calciomercato. Tanti club, soprattutto in Serie A, hanno provato l’affondo decisivo per battere la concorrenza.

Lui stesso, intervistato da Resenha ESPN, ha voluto fare chiarezza sul suo imminente futuro. Il calciatore ha confermato che difficilmente il prossimo anno giocherà al Torino. Il Milan resta sulle sue tracce.

Bremer Torino Addio

Queste le sue parole: “Avevo già detto lo scorso anno al tecnico e alla società che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: ‘Resta, aiuta la squadra. Il prossimo anno farai il passo successivo’. Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in Nazionale. Devo raggiungere un livello molto più alto. E’ una questione di tempo, sto valutando diverse proposte: non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione“.

L’Inter resta in pole per il difensore, soprattutto in vista di un possibile addio di Skriniar. Il Milan però continua a monitorare la situazione: se non dovesse concretizzarsi l’affare Botman, Maldini e Massara proveranno l’affondo per il brasiliano.