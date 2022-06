Bremer-Milan, la pista si scalda: succederà nei prossimi giorni!

Saltato definitivamente Botman, ora Maldini e Massara virano su altri obiettivi per la difesa, guardando anche in Serie A.

Gleison Bremer è da sempre nel mirino dei rossoneri, specialmente dopo la mostruosa stagione giocata con la maglia del Torino. Il brasiliano, ricordiamo, è stato nominato miglior difensore della scorsa edizione della Serie A.

Bremer Torino Milan

L’obiettivo primario per la difesa rossonera, fino a poche ore fa, sembrava essere Botman. La dirigenza del Milan non però affondato il colpo per assicurarsi l’olandese, che ora sembra destinato a vestire la maglia bianconera del Newcastle, in Premier League.

Detto ciò, il difensore del Toro è ora un nome tornato di moda dalle parti di Milanello, con i rossoneri che, come riferito dal Corriere Granata, incontreranno la dirigenza del Torino nei prossimi giorni.

La questione è quindi più seria che mai: Gleison Bremer è un obiettivo concreto di Massara e Maldini, i quali, se si verificassero le condizioni adatte, potrebbero presentare un’offerta ufficiale. Non resta quindi che attendere l’esito dell’incontro.

Alessio Dambra