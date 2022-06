Calciomercato, deciso il futuro del giovane rossonero: andrà a Bari!

Tutto fatto per la cessione di Marco Bosisio al Bari. Il giovane difensore rossonero, classe ’02, lascerà il Milan a titolo definitivo dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno.

Secondo quanto riportato da Nicolo Schira, il Bari ha avuto la meglio sulle altre squadre che erano piombate su di lui. Erano diverse infatti i club che si sono interessati al giovane talento rossonero, ma è stato il progetto del club pugliese a convincere definitivamente Bosisio.

Ad attendere il centrale italiano ci sarà un contratto fino al 2025. Il club, che ha da poco ottenuto la promozione in Serie B, si è assicurato un ottimo prospetto per la difesa, perfetto da affiancare ai senatori più anziani della rosa.

Bosisio, nonostante abbia militato fin da piccolo nelle giovanili del Milan, ha deciso dunque di cambiare aria dopo tanti anni a Milanello.

Divenuto capitano con l’under 19 rossonera, in questa stagione Bosisio ha collezionato 29 presenze totali, siglando anche una rete.