Calciomercato Milan, accordo trovato: nuovo acquisto a un passo!

Ormai ci siamo. Con tutta probabilità Renato Sanches sarà un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista portoghese è pronto per iniziare una nuova avventura in Italia con la maglia dei campioni in carica.

Come riportato da Sky Sport i rossoneri hanno raggiunto un accordo totale con il Lille, club detentore del cartellino, per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro.

Accordo raggiunto anche con il giocatore, che percepirà un contratto di 3 milioni a stagione.

Lille Renato Sanches

Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio:

“Su Renato Sanches c’è un aggiornamento. L’accordo con il giocatore è stato trovato e non era scontato considerate le richieste e le commissioni dell’agente. Siamo sui 3 milioni netti a stagione per il giocatore e l’accordo tra le società dovrebbe chiudersi tra i 18 e i 20 milioni di euro.

Renato Sanches è già stato a Milano e ha già visitato le strutture e le città. La prossima settimana si potrebbe definire la situazione per l’erede di Kessie.

Per Botman la trattativa è più difficile vista la concorrenza di alcune squadre inglesi tra cui Tottenham, Newcastle e Manchester United ma il Milan proverà a chiudere anche questa operazione”