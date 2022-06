Calciomercato, Origi al Milan: novità sull’arrivo!

Divock Origi sembrerebbe molto vicino al Milan, l’attaccante classe 1995 potrebbe essere il nuovo rinforzo per la squadra di mister Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe arrivare in città nel corso della prossima settimana, è atteso per effettuare le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Origi ed il Milan, stando a quanto affermato dalla rosea, dovrebbero siglare un legame di 4 anni.

Origi Milan

Il giocatore nato ad Ostenda si dividerebbe il ruolo di centravanti con Olivier Giroud. Il francese, anche a 35 anni, è stato decisivo per la conquista del tricolore rossonero. L’ex Chelsea ed Arsenal ha spesso risolto partite complesse con le sue reti.

Salvo clamorosi imprevisti, sarà proprio Origi il primo acquisto del nuovo Milan targato RedBird, in attesa di ulteriori novità sul fronte Renato Sanches. Oltre all’affare che porta al centrocampista portoghese, restano da definire la situazione legata alla trequarti. Maldini sembrerebbe molto interessato a Zaniolo.