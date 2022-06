Calciomercato Milan, Asensio rischia di sfumare: un problema da risolvere!

Nonostante non sia ancora arrivato il rinnovo per Maldini e Massara, i due dirigenti rossoneri sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli quei tasselli che possano permettere un ulteriore salto di qualità. A destra si vorrebbe aggiungere un profilo che importante dal punto di vista tecnico. L’identikit molto gradito a Casa Milan è quello di Marco Asensio.

Real Madrid’s Spanish midfielder Marco Asensio celebrates after scoring his team’s second goal during the Spanish League football match between CA Osasuna and Real Madrid CF at El Sadar stadium in Pamplona on April 20, 2022. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP) (Photo by ANDER GILLENEA/AFP via Getty Images)

Il talento blancos, nonostante un contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2023, potrebbe non essere un obiettivo raggiungibile per una questione di costi. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la richiesta di contratto del calciatore è fuori portata e si aggira intorno ai sette milioni annui. Il Real, nonostante il ragazzo possa liberarsi a zero la prossima estate, non cede dalla richiesta di 40 milioni. Asensio dal canto suo sarebbe tentato dalla nuova esperienza in rossonero e accetterebbe volentieri l’offerta del Milan. La trattativa resta comunque complicata ma il Milan studia un prestito oneroso con diritto a cifre più basse.