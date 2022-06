Calciomercato Milan, assalto a De Ketelaere: l’offerta!

Il calciomercato sta entrando ormai nel vivo e tra le squadre che si stanno muovendo maggiormente c’è il Milan.

I rossoneri, dopo la grande stagione condita con la vittoria dello scudetto, vorranno allestire una rosa all’altezza per la prossima stagione, in modo tale da restare ai vertici in campionato e provare a fare bene anche in Europa.

La dirigenza rossonera sta monitorando diversi giocatori sia per la difesa, sia per il centrocampo e sia per l’attacco. Quest’ultimo, però, è il reparto sotto la lente di ingrandimento. Infatti, l’obiettivo è quello di apportare qualche modifica dalla trequarti in su.

Tra i tanti giocatori sondati, quello seguito con maggiore interesse è Charles De Ketelaere, talento classe 2001 del Bruges.

Getty Images, Charles De Ketelaere

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport stamattina, il Milan vorrebbe mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per strapparlo al Bruges.

I rossoneri sarebbero avanti sulla concorrenza, ma il club belga non vorrebbe privarsi del suo talento.

De Ketelaere sarebbe un colpo mirato da parte del Milan, perché si esprime al meglio dietro la punta ed è lì che i rossoneri hanno maggiormente bisogno di cambiare.