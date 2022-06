Calciomercato Milan, non solo Bremer e Botman: spunta un nuovo nome per la difesa

Non si ferma il Milan di Pioli che, dopo la conquista dello scudetto, fissa già gli obiettivi per la prossima stagione, definendo tutte le mosse di mercato di un’estate che si preannuncia infuocata.

Da settimane, infatti, i rossoneri si muovono alla ricerca di un nuovo profilo da inserire nel reparto difensivo della rosa, e il nome più in voga attualmente è quello di Bremer, giocatore del Torino reduce da una stagione degna di nota con i granata.

CORSA A TRE

Come noto da tempo, però, la concorrenza per il brasiliano può diventare spietata: su di lui, infatti, resta vigilissima l’Inter, che strapperebbe volentieri il calciatore al Diavolo, e non solo.

Bremer Milan Calciomercato

Come riporta il quotidiano Tuttosport, Bremer continua ad essere corteggiato anche dal Tottenham, e non a caso, nel corso della prossima settimana, il ds del Torino farà tappa a Londra per un summit con la dirigenza del club militante in Premier.

IL NUOVO NOME

Tuttavia, come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il Milan abbia fatto un primo sondaggio per un altro difensore.

Si tratta di Pablo Marì, giocatore dell’Arsenal oggi in prestito all’Udinese.

Resta ancora viva, inoltre, la pista che porta a Botman del Lille, anche se in tal senso i rossoneri dovranno fare i conti con la rivalità con il Newcastle, che ha offerto già 10 milioni in più rispetto alla proposta del Milan.

Gabriella Ricci