Calciomercato Milan, fari puntati su De Ketelaere: succederà la prossima settimana!

Maldini e Massara sono prossimi alle firme per i rispettivi prolungamenti di contratti e di conseguenza si sta accendendo anche il mercato rossonero. Dopo il nome saltato di Botman in difesa, la dirigenza sta lavorando insistentemente sul reparto offensivo.

Oltre al nome di Hakim Ziyech, un nome forte su cui si vorrebbe puntare è quello di Charles De Ketelaere del Brugge. Paragonato a De Bruyne, il classe 2001 rappresenta uno dei maggiori prospetti del panorama europeo. In campionato ha giocato 33 partite siglando 14 gol e 7 assist nell’ultima stagione.

De Ketelaere

“Un’idea raccontata a fine maggio, il Milan continua a lavorare a fuoco lento su De Ketelaere. Concorrenza dalla Premier League ma anche un preferenza chiara del giocatore verso i rossoneri. La prossima settimana previsto un nuovo contatto con gli agenti”, ha scritto Daniele Longo sul suo profilo Twitter.

La volontà è quella di alzare il tasso qualitativo della rosa, soprattutto in un reparto che ha peccato nella scorsa Serie A. Arriverà anche un nome in difesa e si continua a trattare per Renato Sanches come eventuale sostituto di Kessié.