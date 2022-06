Calciomercato Milan, idea a sorpresa per Ibrahimovic: notizia in diretta!

Intervenuto in diretta su Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul possibile rinnovo, per un ulteriore anno, di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole:

Di Marzio, Ibrahimovic, rinnovo

“Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera ed Ibrahmovic per capire se, come sembra, Zlatan vorrà realmente fare tutta questa attività di recupero per continuare, magari con un contratto legato alle presenze. Il Milan ha comunque già preso Origi che in questi giorni sta effettuando delle cure particolari in Belgio perché è stato infortunato e nel giro di 10-15 giorni farà le visite mediche. Vedremo se si vorrà fare anche un altro attaccante. Molto dipenderà anche dalla decisione di Zlatan. Non bisogna dimenticare che i rossoneri in attacco hanno anche Rebic e Leao”.

L’esperto di mercato, inoltre, ha parlato anche degli obiettivi di mercato:

“Il Milan è più fiducioso su Sanches rispetto a Botman. Per l’olandese il Newcastle è pronto a rilanciare, ma i rossoneri vogliono fare entrambi. Per l’esterno d’attacco i nomi sono quelli di Berardi e De Ketelaere. Florenzi verrà riscattato, si sta cercando di abbassare la cifra del riscatto”.