Calciomercato Milan, il piano cessioni per aumentare il budget: i nomi!

Il Milan, se vuole mettere a segno qualche colpo di sostanza in entrata, deve prima lavorare sulle uscite. Uno dei papabili alla partenza è Ciprian Tatarusanu, richiesto dal Napoli come sostituto di Ospina. Se andasse in porto, Antonio Mirante verrebbe promosso come secondo portiere.

Per Fode Ballo-Touré sondaggi dalla Turchia, ma il Milan lo cederà soltanto per offerte cash. Alessio Romagnoli è ad un passo dall’accordo con la Lazio e lascerà i rossoneri a parametro zero. Matteo Gabbia, invece, è cercato dalla Sampdoria, Maldini e Massara, dal canto loro, vorrebbero trattenerlo.

Maldini, Massara, cessioni

In attacco, invece, potrebbe partire Ante Rebic. Il croato, non è più incedibile e la dirigenza potrebbe virare su un nuovo vice Leao. Oltre a lui, anche Alexis Saelemaekers potrebbe ritrovarsi con le valigie pronte. L’esterno belga è valutato circa 15 milioni.

Infine, anche Samu Castillejo potrebbe lasciare i rossoneri. La volontà del calciatore è quella di tornare in Spagna. Il Milan, come anticipato prima, accetterà solo offerte cash e a titolo definitivo. Non si può dire lo stesso per Lorenzo Colombo e Marko Lazetic, pronti ad andare in prestito a farsi le ossa.