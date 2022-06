Calciomercato Milan, interesse per il titolare della Lazio: contatti avviati

Il Milan ha sicuramente subito un duro colpo sul mercato quando, nella scorsa notte, è tramontata la pista Sven Botman. Il difensore centrale olandese ha scelto definitivamente di trasferirsi al Newcastle, poiché stanco di aspettare i rossoneri. Dopo questo fatto Maldini e Massara dovranno tornare sul mercato e trovare un’alternativa valida per il reparto difensivo.

Anche perché, visto il probabile addio di Romagnoli, la volontà della dirigenza è quella di intervenire con un nuovo innesto. Nonostante l’esplosione di Kalulu, infatti, sembrerebbe difficile una sua conferma da titolare inamovibile: per questo motivo si segnala un forte interesse per Francesco Acerbi della Lazio.

Acerbi Milan Mercato

Come riporta Manuele Baiocchini, egli rappresenta una buona soluzione perché italiano ed è importante per la questione liste. Attualmente, però, i rossoneri hanno avuto contatti con il suo agente e non ancora direttamente con la dirigenza della Lazio. Non rappresenta forse l’alternativa esatta a Botman, ma può rivelarsi un’ottima carta da giocarsi per i motivi sopracitati.