Calciomercato Milan, Jovic nel mirino: gli ultimi aggiornamenti

Il Milan, dopo la vittoria dello scudetto numero 19 della sua storia, guarda alla prossima stagione. Uno degli obiettivi principali è quello di rinforzare l’attacco: Giroud e Ibra, considerata l’età avanzata e i continui problemi fisici, non possono assicurare quella continuità di rendimento necessaria per confermarsi in Italia e provare a risplendere in campo europeo. Per questo Maldini e company hanno messo nel mirino Luka Jovic, centravanti serbo attualmente in forza al Real Madrid.

Calciomercato Milan Jovic

Secondo AS, quotidiano sportivo spagnolo, Jovic sarebbe ufficialmente fuori dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano non lo considera utile nemmeno in ottica turnover, perciò sembra disposto a cederlo e nemmeno troppo a malincuore. Sempre secondo AS c’è però un ostacolo per il Milan che si chiama Getafe: gli spagnoli sarebbero interessati al serbo.

Il quesito da risolvere successivamente, sia per il Getafe che per il Milan, sarebbe quello legato allo stipendio: Jovic guadagna 10 milioni di euro a stagione, cifra insostenibile per le casse rossonere. Il Real dovrebbe, quindi, contribuire per portare il calciatore a Milano.

Nota a margine: il padre di Luka Jovic si chiama Milan. Segno del destino o semplice coincidenza? Il tempo chiarirà anche quest’ultimo dubbio.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI