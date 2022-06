Calciomercato Milan, da Lang a De Ketelaere: la situazione sulla trequarti

L’annata di Brahim Diaz, costellata di pochi alti e tanti bassi, avrebbe portato il Milan ad individuare nel trequartista uno dei ruoli principali su cui intervenire. Inoltre, la società di Via Aldo Rossi, vorrebbe ingaggiare anche un nuovo esterno destro.

Tanti i nomi accostati nelle ultime settimane al club rossonero, tra questi Lang, De Keteleare, Zaniolo e Berardi. Tra i due calciatori del Club Brugges invece, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sembrerebbe maggiormente percorribile la strada che porta all’olandese.

Calciomercato Milan Lang

Stando a quanto affermato dal quotidiano sportivo, per il giocatore olandese il club belga potrebbe richiedere circa 20 milioni di euro. Diversa la valutazione che la società nerazzurra potrebbe fare del classe 2001, per il quale chiederebbe quasi 40 milioni di euro. Inoltre il Club Brugges non sembrerebbe intenzionato ad accettare eventuali contropartite tecniche.

Per Zaniolo e Berardi invece il duo Maldini-Massara dovrebbe fare i conti con Roma e Sassuolo, le quali non sembrerebbero intenzionate a fare sconti per i propri calciatori.