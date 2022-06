Calciomercato Milan, le ultime su Renato Sanches: cosa manca

Sono ore calde, anzi caldissime, in casa Milan, dove nei prossimi giorni potrebbe si potrebbe mettere a segno il secondo colpo di questa sessione di calciomercato.

Dopo l’affare Origi, infatti, i rossoneri piazzano in dirittura d’arrivo anche quello che porterà a Milano Renato Sanches, centrocampista del Lille e della nazionale portoghese.

LE ULTIME

Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky, in particolare da Manuele Baiocchini, c’è ormai intesa di massima tra il club e il giocatore, che ha scelto il capolouogo lombardo come prossima destinazione per la sua carriera.

Renato Sanches Milan Calciomercato

L’unico intoppo nella trattativa, infatti, non è l’accordo tra le due parti, bensì quello con la società francese, che per Sanches chiede una cifra pari a 20 milioni di euro.

Il Milan, dal canto suo, ha presentato un’offerta da 10 milioni, lontana ovviamente dalle richieste del Lille, ma i rossoneri potrebbero essere favoriti dal contratto, in scadenza nel 2023, del centrocampista.

Questo, di fatto, potrebbe spingere a trovare un compromesso tra i 14 e i 15 milioni di euro, così da accontentare tutti.

Gabriella Ricci