Calciomercato Milan, in attesa di Messias spunta un nuovo nome per la fascia destra!

Il Milan di Stefano Pioli vuole confermare l’ottima stagione fatta e il mercato sarà un tramite fondamentale. Juve e Inter si stanno rinforzando notevolmente, dunque anche i rossoneri non vogliono essere da meno. Maldini e Massara stanno lavorando su diversi tavoli, infatti oltre alla trattativa per Botman e Renato Sanches, la dirigenza rossonera vuole riscattare Florenzi dalla Roma e Messias dal Crotone.

Milan calciomercato Politano

Ma non solo, infatti è spuntato un nuovo nome per l’attacco dei rossoneri: si tratta di Matteo Politano. L’esterno azzurro del Napoli vuole cambiare aria e avrebbe chiesto la cessione a De Laurentiis.

Come riporta Il Corriere dello Sport, poi, viene valutato circa 15 milioni di euro dal Napoli anche se il prezzo sembra trattabile. Con il riscatto di Messias e l’arrivo di un altro esterno a destra, Pioli avrebbe completato la coppia in quella zona di campo, in attesa del trequartista e dei possibili innesti di un difensore e di un centrocampista al posto di Kessie.