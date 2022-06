Calciomercato Milan, non tramonta la pista Belotti: la volontà dell’attaccante!

Il futuro del gallo Belotti sembra sempre più lontano da Torino. Le parole del ds Vagnati qualche giorno fa sono state chiare: l’attaccante granata sta guardando altrove e difficilmente resterà a Torino la prossima stagione.

Le squadra interessate sono diverse: tra tutte in pole ci sono Fiorentina e Monaco.

Belotti Torino Milan

Belotti però sogna in grande: la destinazione che più preferisce è proprio il Milan, squadra per cui lui tifa fin da bambino. Al momento però i rossoneri non sembrano interessati: con l’acquisto di Origi difficilmente tenteranno l’affondo per un’altra punta centrale.

Il suo destino dunque è tutto da scrivere. Il suo contratto è in scadenza e certamente non verrà rinnovato. L’obiettivo dell’attaccante è quello di trovare una squadra che possa assicurargli la titolarità.

Per questo resta titubante sulla Fiorentina, in quanto dovrebbe certamente dividere il posto con Cabral. L’ipotesi Monaco è concreta, ma Belotti preferirebbe restare in Serie A. Negli ultimi giorni era spuntata anche un’idea Monza, ma è stata smentita dal gallo stesso.