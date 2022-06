Calciomercato Milan, nuova idea per la difesa: si punta il difensore dell’Arsenal!

Il Milan continua la caccia al difensore centrale. Fino a poco tempo fa sembrava che Botman e i rossoneri potessero essere a breve promessi sposi, ma negli ultimi giorni la pista si è complicata e questo sta obbligando il Milan a ragionare sul possibile piano B.

Il nome in pole a questo punto resta quello di Bremer, difensore del Torino valutato intorno ai 30/35 milioni.

Però secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore il Milan avrebbe fatto un sondaggio anche per un altro nome: si tratta di Pablo Marì, difensore dell’Arsenal che a gennaio è stato girato in prestito proprio in Serie A, all’Udinese.

PabloMarì Udinese Milan

Il difensore spagnolo vorrebbe continuare a giocare in Italia. All’Udinese sono arrivate ottime prestazioni, condite anche con due reti.

Il Milan aveva già seguito il passato il calciatore. Si tratterebbe di un’operazione lowcost: il valore del cartellino è di 5 milioni. L’altra opzione è quella di un prestito con diritto di riscatto. In Inghilterra avrebbe poco spazio (14 presenze in due anni) e il calciatore starebbe spingendo per la cessione.