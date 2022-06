Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, per l’attacco spunta un giocatore del Paris Saint Germain: la notizia!

In casa Milan ogni pensiero va alla situazione legata ai contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Non bisogna distogliere i pensieri, però, dal calciomercato. L’arrivo di Divock Origi ha sicuramente alleviato il dispiacere per i colpi sfumati di Renato Sanches e Botman, ma serve ancora qualcosina per rafforzare la rosa di mister Pioli.

Sempre per quel che riguarda l’attacco, si starebbe parlando di Julian Draxler, classe ’93 in forza al Paris Saint Germain.

Getty Images, Julian Draxler

Stando a quanto scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, Draxler potrebbe essere un’opzione concreta.

Il tedesco ha solo 28 anni ma una buona dose di esperienza e, inoltre, non trova molto spazio al Paris Saint Germain.

Proprio per questo, i parigini non metterebbero troppi paletti per un’eventuale trattativa.

Solo qualche giorno fa, infatti, hanno offerto il giocatore all’Inter, nell’affare Skriniar, ma i nerazzurri avrebbero rifiutato.

Il Milan ci pensa, anche perché un giocatore con le sue caratteristiche farebbe bene al modulo adottato da Stefano Pioli.