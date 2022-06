Calciomercato Milan, Ziyech obiettivo concreto: la posizione del Chelsea

Luca Marchetti, intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan dopo l’arrivo a Milano di Divock Origi. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Con l’arrivo di Origi si sblocca definitivamente il mercato del Milan. L’ingaggio dell’attaccante belga, infatti, sarà solo il primo di una serie di acquisti che faranno i rossoneri, che hanno voglia di rinforzarsi dopo la conquista dello Scudetto. Sulla trequarti c’è da registrare un forte interesse per Hakim Ziyech, che era stato accostato più volte al Milan anche lo scorso anno.

Ziyech, Calciomercato Milan, Chelsea

Questo, infatti, potrebbe essere un buon momento per avviare trattative con il Chelsea, che ha già mostrato con la situazione relativa a Romelu Lukaku, di volersi liberare dei calciatori scontenti e che non rientrano nei piani di Tuchel. Restano comunque da monitorare anche i nomi di Lang e De Ketelaere, che piacciono molto sia a Maldini che a Massara.

Capitolo difesa: Botman ha assecondato le richieste del Newcastle perché aveva capito che il Milan non sarebbe arrivato a quelle cifre. Bremer piace molto, anche se sul calciatore è in netto vantaggio l’Inter. Però, qualora i nerazzurri non dovessero chiudere la trattativa, i rossoneri potrebbero tentare l’affondo”.