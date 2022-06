Calciomercato, occhi puntati sul vice Theo Hernandez: gioca nel Borussia Dortmund!

Maldini e Massara sono al lavoro per regalare a Pioli un rinforzo sulla fascia sinistra. Effettivamente Ballo-Toure, destinato a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez, ha avuto pochissimo spazio e non ha convinto la dirigenza.

Per queste ragioni il Milan sta valutando diversi profili in quella zona di campo, sperando nella prossima stagione di dare qualche minuto in più di riposo a Theo, che quest’anno si è ritrovato a cover fare gli straordinari.

Come riferito da Calciostyle.it, uno dei nomi più interessanti è quello di Alexandre Rothe, terzino classe 2004 del Borussia Dortmund.

Rothe Milan BorussiaDortmund

Tra le sue doti principali troviamo la facilità di corsa, il sinistro educato e la personalità. Inoltre è un ragazzo molto forte fisicamente, considerata l’altezza (1.92 cm) e il peso (90 kg).

Al momento la richiesta del Dortmund è alta. Il club ha molte richieste per il giovane ragazzo: se il Milan dovesse affondare il colpo si porterebbe a casa un calciatore di grandissima prospettiva, perfetto come vice Theo.