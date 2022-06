Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, trequartista cercasi: offerta per un vecchio pallino

Una delle priorità del Milan in questa sessione di calciomercato è quella relativa al trequartista. La dirigenza rossonera sarebbe alla ricerca di un grande nome per rinforzare uno dei reparti più deboli della formazione di mister Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, De Ketelaere e Asensio sarebbero due profili troppo costosi, per questo Maldini e Massara (vicini alla firma del rinnovo) potrebbero puntare su un vecchio pallino. Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante o trequartista di proprietà del Sassuolo, società nota per essere una delle botteghe più care d’Italia.

Il Milan nel corso dei prossimi giorni potrebbe effettuare un’offerta alla compagine emiliana per il classe 2000. Il calciatore della nazionale, grazie alla sua duttilità, potrebbe essere schierato dal tecnico parmense in diversi ruoli del reparto offensivo. Inoltre, a soli 22 anni, può già vantare 75 presenze, 18 gol e 9 assist in Serie A.

Stando a quanto affermato al TG sportivo, l’arrivo di Giacomo Raspadori non bloccherebbe l’eventuale ingaggio di un calciatore come Dybala o Ziyech.