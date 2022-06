Calciomercato, si sblocca l’operazione Kessie: la data dell’annuncio al Barcellona

La situazione economica in casa Barcellona non è da sottovalutare. Da settimane ormai il mercato blaugrana è fermo a causa di una instabilità del bilancio che impedisce la firma e l’ufficialità dei nuovi acquisti.

Uno di loro è proprio Frank Kessie, da tempo ormai promesso sposo del Barcellona. Il centrocampista ivoriano infatti ha già salutato tutti i suoi compagni a Milanello dopo la festa Scudetto: ad attenderlo ci sarà un contratto da 6,5 milioni di euro netti all’anno per quattro stagioni.

Kessie Milan Barcellona

Come riportato dal quotidiano di Barcellona Sport, l’operazione si sarebbe finalmente sbloccata. A partire da settimana prossima inizieremo a vedere le ufficialità dei vari giocatori ‘prenotati‘ dal club nel corso di questa stagione, tra cui anche Kessie.

Il Milan non incasserà nulla dalla sua cessione, in quanto il centrocampista abbia deciso di non rinnovare il proprio contratto e di andare via a scadenza. In compenso però i rossoneri si liberano di un ingaggio da 2,2 netti a stagione.

Nel 2021/2022, tra stipendio (netto e lordo) e ammortamento, Kessie è costato al Milan 10,47 milioni di euro.