Calciomercato, il Palermo guarda in casa Milan: tre calciatori nel mirino

Il Palermo con il successo ottenuto contro il Padova nella finale playoff di Serie C, ha conquistato la promozione in Serie B. A distanza di cinque anni i rosanero, dopo essere sprofondati nei bassifondi del calcio italiano, ritornano in serie cadetta. La compagine isolana sembrerebbe intenzionato a crescere ulteriormente, puntando alla promozione nel massimo campionato.

Alessandro Plizzari

Il club siciliano, per rinforzare la squadra, avrebbe messo nel mirino tre calciatori del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport si tratterebbe di Plizzari, Brescianini e Nasti. I primi due, entrambi classe 2000, sono reduci da un’esperienza in prestito a Lecce e Monza. Mentre il terzo, classe 2003, ha disputato un’ottima stagione in Primavera, siglando 18 gol e 9 assist nel torneo giovanile.

La squadra guidata da mister Silvio Baldini potrebbe quindi pescare proprio da casa Milan. Per l’estremo difensore ed il centrocampista non c’è stato molto spazio nell’ultima stagione disputata in cadetteria. Non è da escludere che la piazza palermitana possa essere quella più giusta per loro.