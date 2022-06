Calendario Milan 2022/2023, tutti gli scontri diretti

Si sono svolti oggi su DAZN i sorteggi del calendario per la Serie A 2022/2023. Tanta attesa e curiosità, soprattutto per via del campionato anomalo che ci attende causa Mondiale in Qatar. Inoltre, l’anno scorso il sorteggio era avvenuto a metà luglio mentre quest’anno quasi tre settimane prima: c’è già aria di campionato.

Il Milan di Stefano Pioli deve riconfermarsi dopo un’annata conclusa da campione d’Italia. I rossoneri, però perderanno Franck Kessié: la dirigenza sta lavorando sul mercato per sopperire al meglio all’assenza dell’ivoriano. Anche nel lato offensivo ci sono molte incognite, dopo l’operazione di Ibra e la stagione controversa di Brahim Diaz.

Dopo aver mostrato tutte le giornate del prossimo campionato, il team di DAZN ha mostrato una grafica con tutti gli scontri diretti delle big. Ecco di seguito gli scontri diretti del Milan:

Scontri Diretti Serie A

MILAN-INTER (4/09-5/02)

MILAN-NAPOLI (18/09-2/04)

MILAN-JUVENTUS (9/10-28/05)

MILAN-ROMA (8/01-30/04)

LAZIO-MILAN (22/01-7/05)

Fare delle previsioni è praticamente impossibile, ma si può notare come il Milan abbia la maggior parte degli scontri diretti dell’andata in casa. Al ritorno, invece, avrà le sfide di alto livello tutte fuori casa.