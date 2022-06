Campagna abbonamenti 2022/2023, entusiasmo alle stelle: il dato

La passione dei tifosi rossoneri non è una novità. Dopo la riapertura degli stadi, non è mai mancato il loro supporto: senza alcun dubbio, un pezzo di scudetto è anche loro, che si sono dimostrati il 12esimo uomo in campo.

Da qualche settimana ormai va avanti la vendita degli abbonamenti in vista della prossima stagione e i numeri non hanno per nulla deluso le aspettative, anzi.

Milan Tifosi Abbonamenti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le tessere vendute fino ad oggi sono circa 28 mila e con il passare delle ore il numero continua a salire.

Insieme alla Roma, sono le due società che stanno registrando il maggior numero di abbonamenti per la prossima stagione (i giallorossi sono a quota 27 mila).

Ricordiamo le modalità d’acquisto per i tifosi rossoneri:

FASE 1 – PRELAZIONE: dal 16 al 25 maggio gli abbonati della stagione 2019/20 potranno confermare il proprio posto, oppure, dal 26 al 30 maggio, cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con prezzi a partire da 199€.

FASE 2 – NUOVI ABBONAMENTI: dal 31 maggio al 30 giugno, vendita libera con listino prezzi dedicato, a partire da € 199€.

FASE 3 – NUOVI ABBONAMENTI: dal 1° luglio inizierà l’ultima fase di vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente.