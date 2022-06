Capello si espone: “Pioli? La forza del Milan è nata in un momento preciso!”

Fabio Capello è stato intervistato nell’edizione odierna di Tuttosport. Il tema principale è stato il Milan, tra Scudetto e nuova proprietà. Queste le sue parole.

La conferma di Pioli, Maldini e Massara : “Mi sarei meravigliato se non fosse stato così. Quando trovi un gruppo che funziona , che negli ultimi anni è arrivato primo e secondo. Che ha trovato dei giovani che oggi sono maturati e tra cui c’è qualcuno che si dice possa valere cento milioni, bè non cambi. Era una scelta quasi obbligatoria “.

Il lavoro di Maldini: “Il suo talento è fuori dall’ordinario. Paolo è un ragazzo molto intelligente. All’inizio io pensavo non fosse pronto per la titolarità nel Milan, ma fin da subito intraprese una grande carriera. Ora ha iniziato un lavoro diverso, ma ha già dimostrato di essere un fuoriclasse. Ha capito con chi lavorare e come entrare in questo nuovo mondo. Chapeau“.

Sulla forza del suo cognome: “La verità è che il cognome Maldini, unito al carisma di Paolo, ha un certo effetto su tutti. Vedi la trattativa per portare Theo a Milano“.