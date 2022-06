Capello non ha dubbi: “Sono loro i favoriti il prossimo anno!”

Intervistato da Tuttosport, Fabio Capello ha commentato lo Scudetto vinto dal Milan, andando ad analizzare i pregi e i meriti di Pioli, Maldini e Massara. L’ex allenatore, ad oggi opinionista, si è poi sbilanciato anche in vista della prossima stagione: lui non ha dubbi, sarà ancora il Milan la squadra da battere.

Pioli Milan Scudetto

Queste le sue parole:

“Diamo merito all’ultima gestione per l’ottimo lavoro svolto. Un grazie a Maldini e Massara, bravissimi ad indovinare gli acquisti dei giocatori e complimenti a Pioli per quanto fatto. Nuovo proprietario? Bisogna vedere le ambizioni: il Milan è una buona squadra, se si vuole essere competitivi in Europa mancano giocatori con una certa esperienza, con un valore da Champions.

Il Milan ha vinto il campionato nella continuità, non si sono mai fermati. Inter più forte? Si diceva lo stesso anche di Juve e Napoli. In Italia può continuare a vincere. Ora sei Campione d’Italia e diventi il favorito, devi puntare alla seconda stella“.