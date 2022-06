Cardinale vuole portare Dybala al Milan, ma rimane un ostacolo!

Il futuro di Paulo Dybala appare sempre più incerto. Se qualche settimana fa sembrava ormai certo il suo trasferimento all’Inter, oggi è ancora tutto in discussione. I nerazzurri sono ancora in vantaggio ma, secondo Tuttosport, il Milan starebbe seriamente pensando alla Joya.

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club, sta accarezzando l’idea di far diventare l’argentino un’icona dei rossoneri. Con Dybala al Milan il brand farebbe un ulteriore upgrade, considerando il suo numero impressionante di followers sui social: 48 milioni su Instagram, 15.5 milioni su Facebook e 2.5 milioni su Twitter.

Paulo Dybala e Massimiliano Allegri (Photo via GettyImages)

Cardinale vorrebbe un grande colpo per marchiare la nuova era RedBird. Allo stesso modo la Joya sarebbe il profilo ideale per l’attacco di Pioli: un top player alle spalle di Origi o Giroud. Senza dimenticare l’obiettivo del Milan di arrivare almeno agli ottavi di Champions, per cui l’acquisto di Dybala potrebbe essere ulteriormente motivato.

L’ostacolo rimane l’ingaggio, questo andrebbe oltre il tetto salariale imposto dai rossoneri e per questo l’operazione è complicata. L’offerta migliore tra le mani dell’attaccante rimane quella dell’Inter: un quadriennale a 5 milioni più bonus a stagione.