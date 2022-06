Che notizia, un altro ex Milan può raggiungere Gattuso al Valencia: ruolo da direttore sportivo

I destini di Leonardo e Gennaro Gattuso potrebbe rincrociarsi. Dopo le esperienze vissute insieme al Milan sia da giocatori che da dirigente e allenatore, i due potrebbero convivere insieme anche l’esperienza al Valencia.

Dopo avere ufficializzato l’arrivo di Rino, il presidente della squadra spagnola, Peter Lim, starebbe monitorando la situazione legata al brasiliano ed eventualmente offrirgli un ruolo da direttore sportivo. Leonardo sarebbe tentato, complice il rapporto con la città dato che ha vestito questa maglia nella sua carriera da calciatore.

Leonardo

Dopo gli anni al Paris Saint-Germain, dunque, presto potrebbe iniziare una nuova esperienza e chissà se uno dei suoi primi colpi, nel caso in cui la notizia dovesse essere confermata, possa essere Bakayoko. Il centrocampista del Milan, in prestito dal Chelsea, con molte probabilità lascerà i rossoneri e fu acquistato proprio da Leonardo nel 2018 per la prima volta in rossonero.

A proposito di quest’ultima, l’addio di Leonardo solo dopo un anno fu ogetto di discussione per i tifosi del Diavolo. Al contrario viene ricordato con grande affetto Gattuso, che in occasione del suo addio rinunciò a 5 milioni di buonuscita.