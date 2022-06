“Chi tifavo tra Inter e Milan?”: la rivelazione di Raspadori sullo scudetto!

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale ,ha così parlato a Sportweek dopo la stagione trascorsa tra alti e bassi in neroverde. Le parole:

Sulla squadra tifata: “Sono simpatizzante, è più stata una cosa per andare contro mio fratello che è milanista. Non sono più tifoso, ma simpatizzante dell’Inter. Se speravo di più nello Scudetto dell’Inter? Quando passione e lavoro coincidono il tifo un po’ si va a perdere, il tifo ora è per il Sassuolo, sono cresciuto nel Sassuolo ed è per quella sponda lì. Non ero a favore del Milan e nemmeno dell’Inter, non avevo una preferenza”.

Raspadori

Sul futuro: “Da bambino in pullman sognavo di fare il calciatore. Adesso vivo un sogno ogni giorno perché faccio quello che mi piace, e ho voglia di continuare a sognare. Non so quale sarà il mio futuro, ma di sicuro mi sento pronto anche davanti ad un eventuale cambiamento”.

Il Milan è sulle tracce del giocatore e pochi giorni fa ha parlato con suoi agenti per un contatto esplorativo. La valutazione del Sassuolo è alta, resta da capire se la dirigenza rossonera vorrà o meno affondare il colpo nelle prossime settimane.