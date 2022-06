Classifica spettatori Serie A 2021/2022, che sfida tra Inter e Milan: le posizioni

Dopo la chiusura degli stadi causa Covid, quest’anno il mondo del calcio ha potuto riabbracciare la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. In Seria A soprattutto sono stati raggiunti dei numeri veramente impressionanti, per i tifosi del Milan in particolare. Nel finale di stagione probabilmente sarebbero serviti due stadi per far entrare tutte le persone interessate all’acquisto di un tagliando.

Prendendo in considerazione tutte le gare, sul podio della classifica riguardante gli spettatori totali troviamo Roma, Inter e Milan, con un distacco netto rispetto alle altre 17 contendenti.

Milan Tifosi Classifica

Il primo posto però alla fine se lo aggiudica l’Inter, con 854.983 spettatori. Il Milan secondo a quota 836.510 e infine la Roma a 769.309. Più lontane invece Napoli, Lazio e Fiorentina, che occupano le posizioni successive.

Per pochissimo (meno di mille spettatori) l’Inter si aggiudica anche il primo posto della classifica degli spettatori medi con 44.999 spettatori a partita, contro 44.027 rossoneri. Ancora la Roma terza a quota 41.911 spettatori di media.