Un club esce allo scoperto per Colombo: le parole del presidente!

Mentre continuano le trattative per sbloccare il mercato in entrata del Milan, la dirigenza si muove anche sul fronte opposto. A tal proposito, resta ancora da capire cosa ne sarà di Lorenzo Colombo l’anno prossimo.

L’attaccante rossonero, in prestito alla Spal nell’ultima stagione, ha un po’ deluso le aspettative dopo l’ottimo inizio di campionato, e ha chiuso la stagione con 6 gol e 1 assist in 34 partite. Adesso Colombo farà ritorno a Milano, ma difficilmente riuscirà a ritagliarsi spazio in prima squadra.

Colombo Milan

Maldini e Massara riflettono sul suo futuro: l’obiettivo è quello di dare la possibilità al giovane classe 2002 di giocare con continuità. Proprio per questo è sempre più probabile l’ipotesi di un nuovo prestito. Joe Tacopina, presidente della Spal, ai microfoni di estense.com ha espresso il desiderio di riaverlo nella sua squadra anche l’anno prossimo:

“Per Lorenzo ho parlato sia con Maldini che con Massara. A noi ovviamente piacerebbe riaverlo, ma sta al Milan decidere se preferiscano che il ragazzo abbia un’opportunità in un club di Serie A o se mandarlo nuovamente a fare esperienza in B. Se così fosse, la Spal si candida ad averlo ancora in squadra, ma al momento non ho ancora chiarezza di quello che sarà“.