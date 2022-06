Sei qui: Home » Calciomercato Milan » Colombo saluta il Milan, va in prestito in una squadra di Serie A!

La dirigenza rossonera pensa al mercato in entrata, per cercare di dare a Pioli una rosa di alto livello, capace di difendere il tricolore vinto e capace di fare la voce grossa anche in Europa.

Spesso, però, o quasi sempre, quando qualcuno arriva, c’è sempre qualcun altro che se ne va.

È il caso di Lorenzo Colombo, giovane attaccante (classe 2002), pronto ad una nuova avventura, in Serie A, con il neopromosso Lecce.

Getty Images, Lorenzo Colombo

L’attaccante, tra l’altro nel giro della Nazionale Under-21, è reduce da una buona stagione alla Spal (35 presenze e 6 reti).

Aveva esordito in Serie A nel 2020, proprio con il Milan, a solo 18 anni, nella vittoria contro il Bologna per 5-1, ma a gennaio dell’anno successivo era stato mandato in prestito in Serie B alla Cremonese.

L’ultimo anno, come già accennato, l’ha passato a Ferrara e adesso è pronto ad una nuova avventura, in Serie A, anche se non con i rossoneri.

A dare conferma del prestito dell’attaccante ai salentini è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.