“Come mio padre”, lo strano complimento di Brahim Diaz per Ibrahimovic

È stata una stagione importante quella di Brahim Diaz, protagonista al Milan di un’incredibile cavalcata scudetto vissuta, fino alla fine, insieme all’Inter.

Il giocatore, adesso, attende la decisione del club sul suo futuro, per capire se verrà o meno riscattato.

IL COMMENTO

Reduce dalla vittoria del tricolore, in occasione della cerimonia della premiazione per la Tripla Corona, che si è tenuta a Malaga, l’attaccante rossonero ha parlato ai microfoni del quotidiano sportivo Marca.

Ibrahimovic Milan Scudetto

Nell’intervista rilasciata, il numero 10 del Milan ha spiegato quanto sia stata determinante la presenza in squadra di Zlatan Ibrahimovic, in un’annata che ha poi portato alla conquista dello scudetto.

“Zlatan ha l’età di mio padre e fa ancora la differenza, per me nello spogliatoio è come se lo fosse. Mi ha reso la vita più facile, quando ho il pallone tra le gambe devo passarglielo per forza, altrimenti si arrabbia” ha detto.

“Lui è un giocatore incredibile e con un grande carisma – ha aggiunto – ama vincere e lavorare in allenamento, e questo riesce a trasmetterlo anche agli altri. Ci rende migliori perché spinge a dare il massimo sempre“.

Gabriella Ricci