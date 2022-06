Comunicato Milan, eletto l’MVP del mese di maggio!

C’erano pochi dubbi su chi potesse essere l’MVP del mese di maggio. Ora, però, ne abbiamo la conferma: si tratta di Rafael Leao. I tifosi hanno votato in tantissimi sui canali social della società.

Leao MVP Maggio

Questo è il comunicato con il quale il Milan comunica la consegna del premio:

“Rafael Leao è stato assoluto protagonista della stagione rossonera e, in maniera particolare, dell’ultimo mese. A maggio il portoghese classe 1999 si è preso la squadra sulle spalle ed è risultato decisivo in ogni singola partita. Gol vittoria a San Siro contro la Fiorentina, due assist al Bentegodi contro il Verona(entrambi per Tonali), gol dell’1-0 contro l’Atalanta e due assist al Mapei Stadium nella sfida finale con il Sassuolo.

Fatturato mensile: 2 gol e 4 assist. Quando la temperatura delle partite si è alzata, Rafa non ha avuto paura di prendersi le sue responsabilità e di vestirsi da game changer.

Oltre ad essere il miglior marcatore rossonero – al pari di Giroud (11) – in questo campionato, Rafa è stato il primo tra i compagni in numerose categorie statistiche: assist (8), tiri totali (93), tiri in porta (38), tocchi in area avversaria (193) e dribbling (98). Menzione particolare proprio per i dribbling, Leão è infatti il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A a livello complessivo.

Dopo la partita Scudetto contro il Sassuolo, il portoghese è stato votato come MVP di tutta la Serie A. I tifosi rossoneri oggi lo eleggono anche come miglior giocatore del mese di maggio: bravo Rafa!“