Costacurta rivela: “Rinnovo Maldini? Ci ho parlato, ho avuto un’impressione”

Dalle parti di via Aldo Rossi tutto procede molto lentamente. Mentre i rossoneri hanno chiuso le prime tre operazioni di mercato (il riscatto di Florenzi e Messias e l’arrivo di Origi), si attende ancora l’annuncio dei tanto attesi rinnovi di Maldini e Massara.

Nella giornata di domani, infatti, i contratti dei due dirigenti rossoneri scadranno ufficialmente. Come filtra ormai da settimane, non vi è alcun dubbio a proposito del loro rinnovo, ma questo rallentamento burocratico sta mettendo in difficoltà il Milan anche sul mercato. Sfumato Botman, infatti, il Diavolo corre il serio rischio di perdere anche Renato Sanches, molto vicino al PSG.

Maldini Massara rinnovo

Anche un grande ex milanista come Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato la situazione rinnovi in casa Milan:

“Penso che ci sia di mezzo il cambio di proprietà che è l’aspetto centrale. A me sembra che loro stiano comunque portando avanti i discorsi intavolati negli ultimi tempi. Certo magari questo ritardo non fa fare una bella figura, ma capisco che con il cambio di proprietà si debba capire chi deve firmare e chi deve stare zitto. Paolo mi risponde sempre solo su Whatsapp e mi è sembrato molto sereno“.