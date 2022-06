Dalla Spagna, il Milan sogna Nkunku: pronto il piano per portarlo in Italia

Con l’arrivo della nuova proprietà, il Milan si appresta a fare investimenti importanti sul mercato. Oltre ai arrivi probabili di Renato Sanches, Botman e Origi, Maldini sta monitorando diversi profili per il centrocampo.

Come riportato da diversi media spagnoli, RedBird vorrebbe regalare un grande colpo a Pioli per la prossima stagione. Il nome più gettonato è quello di Christopher Nkunku, classe ’97, centrocampista offensivo francese del Lipsia.

Nkunku Milan Lipsia

L’affare non è facile: su di lui ci sono diversi top club europei, Barcellona, PSG e Manchester United su tutti.

La valutazione fatta dal Lipsia è di 60 milioni di euro: tutto dipenderà dalle disponibilità economiche della nuova proprietà, che al momento restano un’incognita.

La certezza è che un suo eventuale acquisto eliminerebbe tutti i problemi sulla trequarti, viste le sue caratteristiche. La sua più grande qualità è l’inserimento in zona gol: per questo, potrebbe essere impiegato anche come falso nueve o come seconda punta. Non a caso, nell’ultima stagione con il Lipsia ha siglato la bellezza di 34 gol.