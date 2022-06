“Non c’è trattativa con il Bruges”, Di Marzio frena sul prossimo acquisto del Milan

Nel consueto appuntamento a Calciomercato – L’originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui movimenti di mercato del Milan.

Sul possibile arrivo di un nuovo attaccante, l’esperto di mercato non ha dubbi:

“Il Milan non prenderà un altro centravanti: davanti i rossoneri sono a posto con Origi, Giroud, eventualmente Ibrahimovic e Rebic che può essere adattato. Può comunque arrivare un altro giocatore. Raspadori è un nome caldo“.

Di Marzio ha poi commentato anche l’interesse del club rossonero per i due gioielli del Bruges, De Ketelaere e Lang:

De Ketelaere Bruges Milan

“Per De Ketelaere non c’è ancora trattativa con il Bruges, il Milan non ha ancora fatto un’offerta ufficiale ma il giocatore piace molto. Noa Lang gioca largo a sinistra, stessa posizione di Leao. Ad oggi non è una priorità anche se piace“.

Sui possibili riscatti da parte della società rossonera, Di Marzio ha aggiunto:

“Resta Messias, il Milan tratta con il Crotone. È fatta invece per Florenzi: è stato raggiunto l’accordo con la Roma, a cui andranno 2,7 milioni di euro“.