De Ketelaere-Milan, fissato il prezzo dal Brugges: i dettagli

I nomi che vengono accostati al Milan per rinforzare la trequarti sono tanti, ma al momento in cima ce n’è uno solo: è quello di Charles De Ketelaere, giocatore classe 2001 che piace tantissimo ai rossoneri non solo per la sua enorme qualità, ma anche per sua duttilità visto che può ricoprire vari ruoli offensivi (esterno d’attacco, trequartista, falso nove e anche centrocampista esterno).

De Ketelaere Milan Calciomercato

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta gli ottimi numeri realizzativi del belga in questa stagione: 14 gol segnati in campionato. Le sue ottime prestazioni hanno ovviamente attirato l’attenzione di diversi club, tra cui appunto il Milan che lo ha messo in cima alla sua lista per gli acquisti estivi. Molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno sul tavolo della dirigenza belga che parte da una valutazione importante: 30 milioni di euro, ma la speranza del Bruges è che si scateni un’asta e che il prezzo di Charles possa lievitare fino a 40 milioni. Paolo Maldini e Frederic Massara, che sono ancora in attesa dei firmare il rinnovo di contratto, si sono già mossi per lui, così come per Nicolò Zaniolo e Noa Lang, altri due nomi molto caldi per la trequarti rossonera.