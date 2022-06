De Ketelaere, il Milan insiste: la richiesta del Bruges

Il Milan campione d’Italia e in fase di stabilizzazione dopo il cambio di proprietà non resta fermo sul mercato e continua la trattativa per Charles De Ketelaere.

Il giovane talento 2001 è pronto per il salto di qualità dopo 14 goal e 8 assist in 33 partite del massimo campionato belga.

Il giocatore piace tanto a mister Stefano Pioli per la sua duttilità nel saper giocare sia trequartista, ruolo dove il Milan sta cercando un titolare, sia ala destra, ruolo anch’esso da rinforzare per la squadra rossonera.

L’accordo con Charles De Ketelaere non sembra essere un problema.

De Ketelaere Milan trattativa

Invece sembra esserlo la somma richiesta dal Bruges.

Infatti il club belga, stando al Corriere dello Sport, chiede 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio talento.

Il Milan però non demorde e sembra intento nel voler continuare la trattativa per trovare un compromesso vantaggioso per entrambe le parti.

Charles De Ketaelere è già nel giro della nazionale ed ha pure segnato un goal alla nazionale italiana nella finale per il 3 e 4 posto di Nations League.

Giacomo Pio Impastato