Definito il budget per il mercato del Milan: Maldini non è contento!

Paolo Maldini e Ricky Massara stanno per rinnovare con il Milan per altri 2 anni, con opzione per il terzo. Come riporta Calciomercato.com, Paolo voleva che Elliott-Redbird s’impegnassero con loro per 3 anni. Un tempo ragionevolmente utile per chiudere un progetto con obiettivo la vittoria della Champions League. Non c’è stato verso e ha spuntato solo un’opzione per la terza stagione.

La proposta di Gerry Cardinale è arrivata nel week-end. Compresa anche l’entità del budget a disposizione per l’attuale sessione di mercato: 45 milioni di euro, con la possibilità di alzare l’attuale monte ingaggi del 15/20% complessivo, non di più.

Paolo Maldini (Photo via GettyImages)

La cifra messa a disposizione non è alta, anzi. Solo Botman e Renato Sanches, agli accordi già raggiunti e mai formalizzati con il Lille e i due giocatori, assorbirebbero per intero il budget a disposizione.

Maldini non è contento, ma accetterà. Ha fiducia nel suo lavoro e in quello di Massara, in Pioli e nel gruppo che ha vinto lo scudetto. Spera che dopo una prima estate, di inserimento, Gerry Cardinale possa in futuro alzare l’asticella degl’investimenti.